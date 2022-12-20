فان دام يدعم البطل المصري بيج رامي: «قمت بعمل عظيم وكنت أتابع أداءك»

حرص الفنان العالمي فان دام على دعم بيج رامي، عقب تحقيقه المركز الخامس في مسابقة «مستر أولمبيا»، خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أنه يتابعه عن كثب ويتمنى له التوفيق خلال الدورة المقبلة من المسابقة.

فان دام يوجه رسالة لبيج رامي

وكتب «فان دام»، علي فيديو نشره بيج رامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا:«كنت أتابع أداءك، أخي بيج رامي! قمت بعمل عظيم. حظًا سعيدًا في مسابقة أولمبيا القادمة».

محمد هنيدي يدعم بيج رامي

وكان عدد كبير من نجوم الفن المصري قد حرصوا على دعم البطل بيج رامي، حيث كتب الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «الأسطورة المصرية بيج رامي، ينافس الآن في مستر أولمبيا، كل الدعم مننا، وسط انشغال الناس بكأس العالم، وإن شاء الله يجيب البطولة».

أحمد التهامي يدعم بيج رامي

كتب الفنان أحمد التهامي قائلا:«الأسطورة العالمية المصرية بيج رامي، هينافس كمان ساعات قليلة على نهائي مستر أولمبيا، خلاص كأس العالم خلص بالنسبة لنا، يا ريت ندعي له إنه ربنا يوفقه ويرفع علم مصر للمرة الثالثة على التوالي في أهم منافسة في العالم التي تجمع أقوي أبطال العالم في رياضة كمال الأجسام، حدث تاريخي مع وجود ابن مصر بيج رامي».