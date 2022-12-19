يوسف الحسيني لـ بيج رامي: «أنت أفضل من السنة اللي فاتت.. اوعى تعتزل»

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أنه يتابع رياضة كمال الأجسام منذ صغره، مشددًا على أن مستوى بيج رامي لم يقل: «تابعت كل الآراء المتعلقة ببيج رامي على مستوى العالم حتى العرض النهائي، وأقول له اوعى تعتزل لأنك رياضي كبير ومهم وعظيم».

الحسيني: كل المتخصصين أجمعوا على أن جسمك وحجمك أفضل من العام الماضي

وأضاف الحسيني، خلال تقديم برنامج «التاسعة»، الذي يعرض على القناة الأولى: «كل المتخصصين أجمعوا على أن جسمك وحجمك أفضل من العام الماضي، كنت أحلى من السنة اللي فاتت، بذلت مجهودا مذهلا، ومفيش واحد قال إن جسمك كان أوحش من السنة اللي فاتت».

وتابع الإعلامي: «ما حدث في العام الماضي، هو أنه لا يوجد لاعب يمكنه الفوز بلقب مستر أولمبيا 7 أو 8 مرات بشكل متتال، مكنش حد هيسيب بيج رامي يكسبها 3 مرات ورا بعض، أتمنى إنه يراجع كل ما قيل عنه أثناء المشاركة في البطولة، وكل الآراء كانت إيجابية وأجمعت على عدم وجود أي تدهور في المستوى».

بيج رامي يخسر اللقب

وعلى الرغم من التألق الشديد الذي أبداه لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي» على مسرح الاستعراض في بطولة مستر أولمبيا، إلا أنه فقد اللقب هذا العام محتلًا المركز الخامس، بعدما انتزعه لاعب كمال الأجسام الإيراني هادي شوبان، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لبطولة مستر أولمبيا، وتوج الإيرني هادي شوبان ببطولة مستر أولمبيا لعام 2022، والذي سبق له احتلال المركز الثالث في البطولة نفسها عام 2019، التي حصدها بيج رامي، كما حصل وقتها أيضًا على جائزة أفضل لاعب كمال أجسام بتصويت الجمهور.