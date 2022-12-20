منها «سيمبسون».. فنان يحول 50 شخصية كرتونية في التسعينيات إلى صور حقيقية

استطاع فنان تحويل صور ما يقرب من 50 شخصية كرتونية مشهورة إلى أخرى متقاربة من الحقيقة كانت تذهب إلى المدرسة أو الجامعة في التسعينيات، أطلق عليها «مدرسة السبت»، باستخدام فوتوشوب، وبدت الـ 50 شخصية أكثر واقعية.

سبب اختيار أفلام كرتون من التسعينيات

واختار الفنان دانيال فوشارت، صاحب التصميمات، شخصيات من أفلام الكارتون في التسعينيات لكون الرسوم المتحركة في هذه الفترة بين عامي 1990 و1999، شكلت أفضل سلسلة، وكانت تستهدف الأطفال والعائلة وتربي عليها عدد كبير من الأجيال، وكان من أشهرها Family Guy وSouth Park، فضلاً عن أن مواليد التسعينيات أمضوا ساعات طويلة كأطفال يشاهدون مسلسلات الكارتون والرسوم المتحركة، ولا سيما «ورجرتس وعائلة سيمبسون».

فلاندرز من عائلة سمبسون وسبونج بوب أبرز الشخصيات

وقال: «أعلم أن هناك حركة مناهضة لفن الذكاء الاصطناعي مؤخرًا بسبب مجموعات البيانات غير التوافقية المستخدمة»، موضحًا أن كل شخصية استغرقت يوم واحد وجرى تنفيذ المشروع باستخدام برنامج Artbreeder وPhotoshop ومجموعة بيانات Flickr Faces HD، وحصل على الصور الأصلية بموجب التراخيص المسموح بها، بحسب موقع boredpanda.

وحول «دانيا» شخصيات الرسوم المتحركة إلى شخصيات شبه حقيقية وكأنها تعيش في فترة التسعينيات، ومزج ج التصميم بين الشخصية الحقيقة بالرسوم المتحركة ووضعها في جزء صغير في جانب الصفحة والشخصية التي طورها بشكل مكبر، وكان من أبز شخصيات المدرسة: «نيد فلاندرز من عائلة سمبسون 3، وسبونج بوب، وأبريل أونيل هاماتو يوشي من سلاحف النينجا».