جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للصف السادس الابتدائي بسوهاج

أعلنت إدارة التعليم الابتدائي المركزي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير 2023 للصف السادس الابتدائي، للفترتين الصباحية والمسائية بجميع المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية اللغات والمدارس الخاصة بمحافظة سوهاج، والذي يتم على فترتين صباحية وأخرى مسائية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

يستمر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للصف السادس الإبتدائى بمحافظة سوهاج 5 أيام يؤدي الطلاب خلالهم اختبارات نصف العام في 7 مواد دراسية خلال فترة زمنية تتراوح من ساعة ونصف لساعتين ونصف.

وكان بيان جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف السادس الابتدائي كالتالي:

- الأربعاء الموافق 11 يناير 2023: اللغة العربية خلال ساعتين ونصف والتربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- الخميس الموافق 12 يناير 2023: مادة العلوم خلال ساعة ونصف .

السبت الموافق 14 يناير 2023: مادة الدراسات الإجتماعية خلال ساعة ونصف و ict خلال ساعة ونصف أيضا.

الأحد الموافق 15 يناير 2023 اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف.

- الإثنين 16 يناير: الرياضيات خلال ساعة ونصف.