المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين بسرقة «توك توك» بالإكراه في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بسرقة عامل بالإكراه في الطريق العام بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت، وأمانة سر صلاح تمام.

الواقعة في سبتمبر الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، بدائرة قسم جرجا، عندما وجهت الجهات المختصة لكلا من «ك . ع»، 32 عاما، عامل، و«هـ . ع»، 28 عاما، عامل، و«م . ن»، 24 عاما، عامل، و«م . ج»، 30 عاما، عامل، تهمة سرقة «توك توك» قيادة المجني عليه «ي . أ»، 22 عاما، عامل، بأنه حال قيامهم باستقلال «التوك توك» لتوصيلهم لأحد الأماكن قاموا باستدراجه إلى مكان بعيد وتعدوا عليه بالضرب وهددوه بسلاح أبيض «سكين»، وقاموا بسرقة مركبته وهاتفه المحمول ومبلغ مالي بالإكراه.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وقام المجني عليه بالإبلاغ عن الواقعة في مركز شرطة جرجا، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.