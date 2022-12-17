إيمان الحصري: منتخب المغرب قدم أداء رائعا في كأس العالم.. وخرج رابحا

هنأت الإعلامية إيمان الحصري، منتخب المغرب بعدما أصبح أول فريق عربي أو إفريقي يحصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم.

المنتخب المغربي تأهل إلى المربع الذهبي على حساب المنتخب البرتغالي، بعدما فاز عليه بهدف نظيف، لكنه لم يوفق في مباراتي نصف النهائي، ليحصل على المركز الرابع، تاركا المركز الثالث لمنتخب كرواتيا وصيف النسخة السابقة.

الحصري: المغرب حقق ما لم يكن أحد يحلم لمنتخب عربي أو أفريقي أن يحققه

وقالت الحصري، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج مساء dmc، الذي يعرض على قناة dmc: «منتخب المغرب قدم أداءً كرويا محترما ورائعا، وحقق شيئا لم يكن أحد يحلم لمنتخب عربي أو أفريقي أن يحققه».

وأضافت مقدمة برنامج مساء dmc: «شاهدنا مجموعة من الأبطال الذين أصبحت أسماؤهم معروفة في كل أنحاء الوطن العربي، العرب سعداء بأداء المغرب المشرف بعدما تأهل الفريق إلى المربع الذهبي».

المنتخب المغربي خرج رابحا من المونديال

وتابعت: «حرصنا على مرافقة المشجعين المغاربة ورصدنا الاحتفالات والأعلام والطبل المغربي، الجمهور المغربي كان حزينا بعض الشيء لأنهم كانوا يتمنون الفوز على كرواتيا لضمان الميدالية البرونزية، ولكن المنتخب المغربي خرج رابحا من المونديال بعدما أصبح أول فريق أفريقي يحقق هذا الإنجاز».