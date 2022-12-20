صديق طالب التربية الرياضية المتوفى في حادث بالإسكندرية: كان خيره على الكل

حالة من الحزن عاشتها منطقة أبوقير بالإسكندرية، حينما ودع أهالي المنطقة شابين هما «أدهم سامح» و«علي عمرو»، بعدما لقيا مصرعهما في حادث سير أثار مشاعر الكثيرين، وهما في طريقهما إلى كلية التربية الرياضية لأداء الامتحان العملي، إثر اصطدام الدراجة النارية التي كانا يستقلانها بسيارة نقل.

التحق أدهم سامح بكلية التربية الرياضية شرق أبوقير بجامعة الإسكندرية، وكان في طريقه هو وصديقه لأداء الامتحانات العملية سويا، حيث اعتادا الذهاب إلى الكلية باستخدام الدراجة النارية التي اشتراها «أدهم» للعمل عليها دليفري بإحدى الشركات.

«أدهم» اعتاد العمل منذ صغره

وقال عمر سامي، صديق أدهم سامح، «أدهم كان طيب وبيحب كل الناس وبيساعدهم ومفيش حد كان بيشتكي منه، وكان مديني بنطلون كاراتيه قبل ما يتوفى، ودايما كان بيحب يقدم الخير، مكانش بيقصر أبدا في الدراسة برغم شغله»، حيث كان أدهم يعمل بجانب دراسته لحبه في تحمل المسؤلية، وهو الأمر الذي اعتاد عليه منذ صغره.

كان يحب ركوب الدرجات النارية

وأضاف «سامي» لـ«الوطن»، أنه كثيرا ما حذره من ركوب الدرجات النارية، ولكن حبه لها غلب استماعه لنصائح أصدقائه، وكثيرا ما كان يذهب إلى الجامعة خلف صديقه علي عمرو، حيث كانا أصدقاء منذ بدء الدراسة الجامعية.

ودعا «سامي» لصديقه الذي بدأت صداقتهما منذ 5 سنوات، بالرحمة، حيث كانت تجمعهما مواقف كثيرة.