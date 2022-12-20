قناة الحياة تعرض إنجازات حياة كريمة بقنا.. «تأهيل وتخاطب وعلاج طبيعي»

عرضت قناة الحياة، فيديو يوثق إنجازات مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا، تحديدًا بقرية العركي مركز فرشوط، إذ تقيم المبادرة مشروع إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي.

المشروع يخدم 25 ألف نسمة

ويقع المشروع على مساحة 900 متر مربع ومكون من أرضي وطابق واحد، ويحتوي على مكتب تأهيل اجتماعي وحضانة وصالة ألعاب رياضية وغرفة علاج طبيعي ووحدة دعم أسري وتخاطب، ويخدم المشروع قرية العركي وتوابعها بإجمالي 25 ألف نسمة.

وقال المهندس كيرلس الضبع استشاري مشروع مركز التأهيل الاجتماعي بقرية العركي، إن مدينة فرشوط شهدت إنشاء وحدتين اجتماعيتين ووحدتين تنمية ومركز تأهيل اجتماعي.

وأوضح أن نسبة التنفيذ وصلت لـ95%، لافتًا إلى أن المركز يعتبر طفرة كبيرة في منطقة الصعيد، إذ يقدم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة ويحتوي على جزئين أحدهم حضانة للأطفال والثاني علاج طبيعي وصالة ألعاب رياضية ومراكز تأهيل وتخاطب.