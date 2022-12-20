7 مدن في قائمة الأكثر برودة غدا الأربعاء.. الصغرى تصل لـ 3 درجات

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الأربعاء، موضحا وجود 7 مدن ضمن الأكثر برودة، و7 ضمن الأكثر دفئا.و29 ضمن المدن المعتدلة

المدن الأكثر برودة غدا

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا، فإن المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين 3 درجات مئوية للصغرى، ونخل 4 درجات، و10 درجات في سيوة والمنيا وقنا والوادي الجديد، و11 درجة في سيوة.

المدن الأكثر دفئا غدا

كما تضمن بيان الأرصاد درجات الحرارة العظمى لـ 7 مدن الأكثر دفئا خلال طقس غدا الأربعاء، وهي شلاتين وأبو رماد 27 درجة، و26 درجة في رأس حدربة وأبو سمبل وأسوان ومرسى علم والغردقة.

المدن المعتدلة غدا

كما أوضحت الأرصاد، اعتدال درجات الحرارة غدا في عدة مدن، لتسجل العظمى أعلى من 19 مئوية والصغرى تتراوح بين 12 إلى 19 درجة، وهي القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر وبنها ودمنهور وكفر الشيخ والمنصورة ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق وشبين الكوم وطنطا والإسكندرية ومرسى مطروح والعلمين الجديدة والسلوم والعريش ورفح والطور ورأس سدر وطابا ونويبع وحلايب والفيوم وبني سويف والأقصر وسوهاج.