5 مدن ضمن الأكثر برودة في طقس غدا الثلاثاء.. بينها نخل وسانت كاترين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء، موضحة وجود 5 مدن ضمن الأكثر برودة في مصر، و12 مدينة ضمن الأكثر دفئا.

المدن الأكثر برودة غدا الثلاثاء

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، فإن المدن الأكثر برودة على مستوى الجمهورية سانت كاترين، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى 3 درجات، ونخل 4 درجات، والوادي الجديد وأسيوط 10 درجات، والمنيا 11 درجة مئوية.

المدن الأكثر دفئا غدا الثلاثاء

وضمت قائمة المدن الأكثر دفئا غدا الثلاثاء، أسوان حيث تسجل درجة الحرارة العظمى بها 29 مئوية، و28 درجة في الأقصر ومرسى علم، 27 درجة في شلاتين وشرم الشيخ والغردقة وقنا وأبو سمبل وأبو رماد، و26 درجة مئوية في رأس حدربة والوادي الجديد وسوهاج.