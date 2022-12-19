استقرار درجات الحرارة اليوم الاثنين.. العظمى بالقاهرة 24

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم الاثنين، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، إذ يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار ومائل للبرودة بداية ساعات المساء، وبارد في الليل.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيظل حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث تتراوح درجات الحررة العظمى بين 29-30 درجة مئوية، مع استمرار التحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر والتي تؤثر على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والصحراوية وبعض الطرق الداخلية في القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشرقية والغربية.

كما توقع خبراء الأرصاد، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 20%.

درجات الحرارة اليوم

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين 19-12-2022، ما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 24 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 22 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 27 - 12

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 30 - 15

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 28 - 19

- رأس حدربة 24 - 20