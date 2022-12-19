6 مناطق ضمن الأكثر برودة في طقس اليوم.. سانت كاترين تسجل 4 درجات ليلا

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والمتضمن درجات الحرارة الصغرى في طقس اليوم الإثنين، أن 6 مدن تعد هي الأكثر برودة وتقل درجة الحرارة الصغرى بها عن 11 درجة مئوية.

المدن الأكثر برودة تتراوح درجات الحرارة بها بين 4 إلى 11 درجة

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم الإثنين بحسب بيان الأرصاد، فإن المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين 4 درجات مئوية ونخل 6 درجات مئوية وسيوة 10 درجات مئوية، والمنيا وأسيوط والوادي الجديد 11 درجة مئوية.

14 مدينة هي الأدفأ اليوم الاثنين منها شرم الشيخ

وكشف بيان الأرصاد أنه وفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة فإن هناك 13 مدينة هي الأدفأ خلال طقس الاثنين، أسوان والوادي الجديد 30 درجة، ومدينتان درجة حرارتهما 29 وهما شلاتين وقنا، وثلاث مدن درجة الحرارة بها 28 وهي أبو سمبل وأبو رماد والأقصر، ومدينتان درجة الحرارة بهما 27 درجة مئوية وهما الغردقة وحلايب، وخمس مدن درجة الحرارة العظمى بها 26 درجة مئوية وهي السويس ورأس حدربة وشرم الشيخ وسوهاج ومرسى علم.

3 مدن نهارها صيف حار وليلها شتاء بارد

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغريوالعظمى المتوقعة يوجد ثلاث مدن نهارها صيف حار وليها شتاء بارد وهي أسوان العظمى 30 والصغرى 15، والوادي الجديد 30 العظمى والصغرى 11، وأبو سمبل العظمى 28 والصغرى 13 درجة مئوية.