وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني مستجدات القضايا الأمنية

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نظيره اللبناني بسام مولوى، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر.

تقدير أجهزة وزارة الداخلية المصرية

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات بالقضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك؛ إذ أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية.

وصرح وزير الداخلية، بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

تبادل الخبرات في المجالات الأمنية بين البلدين

كما أعرب عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية والبلديات بجمهورية لبنان للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة لبنان الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مُشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض جميع الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها في ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.