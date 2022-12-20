«الخارجية» تحذر المواطنين من السفر إلى عُمان للبحث عن عمل بموجب تأشيرات سياحية

حذرت وزارة الخارجية المواطنين من السفر إلى سلطنة عمان، للبحث عن عمل بموجب تأشيرات سياحية.

أزمة في الفترة الأخيرة

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان اليوم- أن ذلك يأتي في إطار حرصها على متابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، وقيام بعثاتها في الخارج بالعمل على توفير المساعدة القنصلية والحماية القانونية لأبناء الوطن، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات والكيانات غير المسئولة، باستغلال رغبة بعض المواطنين الراغبين في العمل في سلطنة عُمان، في تيسير عملية سفرهم بواسطة تأشيرات سياحية، بغرض العمل دون الحصول على عقد عمل موثّق.

تعليق مهم للخارجية

وأهابت وزارة الخارجية بجميع المواطنين المصريين، ضرورة مراعاة الإجراءات والإرشادات الخاصة بالسفر والعمل بالسلطنة، وكذا عدم التعامل مع مثل هذه الكيانات مما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال، وذلك حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والقبض عليهم فضلاً عمّا يرتبه ذلك من قيام السلطات العمانية بترحيلهم وعدم السماح لهم بالعودة مُستقبلاً.