تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 1650 جنيها

كشفت محلات الصاغة، تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق، إذ سجل عيار 24 للبيع نحو 1863 جنيها والشراء 1886 جنيها مقارنة بأسعار أمس التي سجلت نحو 1943 جنيها للبيع و2000 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر ومنها عيارا 21 و18 على هذا النحو:

سعر عيار 22 اليوم للبيع 1708 جنيهات والشراء 1729 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم للبيع 1630جنيها والشراء 1650 جنيها.

سعر عيار 18اليوم للبيع 1397 جنيها والشراء 1414 جنيها.

سعر عيار 14 اليوم للبيع 1087 جنيها والشراء 1100 جنيه.

سعر عيار 12 اليوم للبيع 931 جنيها والشراء 943 جنيها.

سعر الأونصة اليوم للبيع 57,935 والشراء 58,646.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 13,040 جنيه للبيع والشراء 13,200.

سعر الكيلو اليوم للبيع 1,862,857 جنيه والشراء 1,885,714.

سعر الذهب بالدولار اليوم

وعن متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري، فسجلت الآتي:

سعر عيار 24 اليوم 1,436 جنيه ما يعادل 58.02 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,316 جنيه ما يعادل 53.18 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1,256 جنيه ما يعادل 50.77 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1,077 جنيه ما يعادل 43.52 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 837.54 جنيه ما يعادل 33.84 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 717.89 جنيه ما يعادل 29.01 دولار.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 538.42 جنيه ما يعادل 21.76 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم 44,653 جنيه ما يعادل 1,804 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم 10,051 جنيه ما يعادل 406.14 دولار

سعر كيلو الذهب اليوم 1,435,780 جنيه ما يعادل 58,019 دولار.