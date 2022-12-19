أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل انخفاضا ملحوظا

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بصورة كبيرة، حيث انخفض سعر عيار 21 لدى تجار الصاغة، بينما أكدت الغرفة التجارية أنّ العرض والطلب هما المتحكمان في الأسعار. وتنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

وقال عبد الرحمن محمد، تاجر ذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أسعار الذهب اليوم في مصر انخفضت بصورة كبيرة خصوصًا فيما يخص عيار 21، موضحًا أنّ حركة شراء الذهب من قبل المواطنين شبه متوقفة تمامًا، بينما هناك حركة في البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأوضح «عبد الرحمن»، أنّ أسعار الذهب جاءت اليوم كالتالي:

- سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 1851.43 جنيه للشراء و1908.57 جنيه للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1620 جنيهًا للشراء، و1670 جنيهًا للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1388.57 جنيه للشراء، و1431.43 جنيه للبيع.

- سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1080 جنيهًا للشراء و1113.33 جنيه للبيع.

الغرفة التجارية: العرض والطلب السبب

على جانب آخر، قال مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب في مصر يحكمها العرض والطلب، حيث يزداد السعر بزيادة الإقبال على شراء الذهب وبيعه، وينخفض بإعراض المواطنين عن شراءه أو بيعه، موضحًا أنّ هناك حركة ركود في البيع والشراء على مدار الساعات القليلة الماضية بسبب تقلبات سعر الذهب.

وأشار إلى أنّه أصبحت هناك فجوة كبيرة بين بيع وشراء الذهب، سواء فيما يخص الحركة أو السعر، موضحًا أنّ فارق السعر بين البيع والشراء أصبح كبيرًا بسبب استغلال بعض التجار للمواطنين لتحقيق أرباح طائلة، فضلًا عن أنّ شراء الذهب أصبح ضئيلًا جدًا مقارنةً بحركة البيع.

توقف بعض التجار عن التسعير

في سياق متصل، قال عبد المحسن مصطفى رئيس شعبة المصوغات بالغرفة التجارية، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك الكثير من التجار الكبار لم يعلنوا عن أسعار الذهب اليوم في مصر حتى الآن، بسبب تذبذب سعر الذهب بين الانخفاض تارة والارتفاع تارة أخرى، بينما أعلن عدد قليل منهم عن السعر وهو ما يعمل به بعض تجار الذهب حاليًا.