حالة الطقس غدا في المحافظات.. غيوم ورياح وأمطار تمتد إلى القاهرة

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تنشط حركة الرياح على بعض المحافظات مع طقس غائم جزئيا ومائل للبرودة ليلا، مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات الصعيد، فيما تزداد نسبة سقوطها على السواحل الشمالية وتمتد إلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات تشير التوقعات إلى تعرض محافظات القاهرة الكبرى وخليج السويس إلى طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية، وفرص لسقوط الأمطار تصل إلى 30%.

حالة الطقس غدا الأربعاء

فيما جاء طقس غدا الأربعاء في محافظات جنوب الوجه البحري مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا مائل إلى البرودة أول الليل وآخره، مع وجود غيوم جزئية وشبورة، وفرص سقوط أمطار من 20 إلى 40% على فترات متفاوتة.

بينما تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري طقسا مائلا إلى البرودة صباحا لطيفا نهارا مائلا إلى البرودة ليلا، مع سقوط أمطار نسبة 50%، وتكون الشبورة والغيوم ونشاط للرياح.

فرص سقوط الأمطار غدا الأربعاء

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وسيناء طقسا مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة نهارا مائلا إلى البرودة ليلا، مع تكون الشبورة، ونشاط للرياح، وسقوط أمطار تصل إلى 50% على مدار اليوم، كما تشهد البحر الأحمر طقسا لطيفا ليلا مع سقوط أمطار بنسبة 30%، فيما تشهد محافظات الصعيد طقسا مائلا إلى البرودة ليلا دافئ نهارا غائما جزئيا.

درجات الحرارة في مصر غدا

وعن درجات الحرارة في محافظات مصر غدا جاءت كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء: 25 درجة والصغرى 15 درجة

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.