يترقب المواطنون موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023، خاصة أولياء الأمور لترتيب موعد عطلاتهم مع أبنائهم سواء خارج المدينة أو داخلها، وحتى يرتب الآباء والأمهات مواعيد الامتحانات والمذاكرة قبل موعد الإجازة، فضلا عن الإعداد للمناسبات فترة الإجازة سواء إجازة نصف العام أو الإجازة الصيفية.

وتنشر «الوطن» للمواطنين ضمن خدماتها موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للمدارس بالمراحل الدراسية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023

ويبدأ موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 من يوم 28 يناير 2023، وحتى يوم 9 فبراير لتمتد اجازة نصف العام 15 يوما ،وكان قد بدأ افصل الدراسى الأول بداية أكتوبر الماضى 2022 ليستمر 14 أسبوع تنتهى فى 5 يناير 2023 .

توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول

وصرح ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، بأن الطلاب سيؤدون امتحانات نصف العام الدراسي خلال فترة زمنية تتراوح من ساعة ونصف لساعتين ونصف وفقا للمرحلة التعليمية ما بين المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، مع أداء اختبارت الأداء للطلاب واحتساب نسبة مئوية لكلا منهما تختلف من مرحلة للأخرى.

إجازة نصف العام الدراسي 2023 تبدأ فى يناير

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالى فإن الذى يحدد موعد اجازة نصف السنة 2023 إنتهاء الطلاب من إمتحانات الفصل الدراسى الأول 2023 ليبدأ الطلاب بعد ذلك أجازتهم السنوية ، وذلك لطلاب المرحلة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية ، وجميعم تبدأ امتحانتهم خلال يناير 2023.الفصل الدراسى الثانى

علما بأن موعد اجازة نصف السنة 2023 يتم تحديد موعد الفصل الدراسى الثانى 2023 حيث يبدأ الفصل الدراسى الثانى عقب إنتهاء اجازة نصف العام.