قناة الحياة تستعرض إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي بالإسماعيلية

عرضت قناة الحياة، فيديو عن انطلاق قافلة ستر وعافية في المرحلة الـ11 بقرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

خدمات خاصة لذوي الاعاقة

وقال أحد المتطوعين، إن مؤسسة صناع الخير تقدم حملة «عيني في عينك» للكشف الطبي عن العيون وأمراضها، كما تشارك بعض المؤسسات في أعمال توعية ذوي الإعاقة، وتوفير كارت الخدمات المتكاملة، وتعريفهم بامتيازاتهم في الجمهورية الجديدة.

توزيع سلع غذائية على المواطنين

كما شهدت القافلة توزيع سلع غذائية، وطرق الأبواب على الأهالي المسنين إذ تصل لهم المساعدات حتى منازلهم، بالإضافة لتقديم خدمات توعوية وخدمات تنظيم الأسر والصحة الإنجابية والنساء للأسر وتوزيع المواد الغذائية والبطاطين.

وتمكنت الجمعيات من الوصول لعدد أكبر من المستفيدين بسبب عملهم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الأماكن والقرى الأكثر احتياجًا.