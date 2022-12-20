قناة الحياة تستعرض خدمات قافلة ستر وعافية بقرى قنا.. «توزيع بطاطين ولحوم»

عرضت فضائية الحياة فيديو عن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة ستر وعافية 9 و10، بقرى محافظة قنا، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.

خدمات لـ 20 ألف نسمة

وتأتي القافلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا في كل المحافظات المصرية.

وشهدت القافلة خدمات صحية قدمتها مؤسسة راعي مصر، وتقديم خدمات أخرى لـ20 ألف نسمة بقرية الطويرات بمحافظة قنا بمشاركة 2000 متطوع تابعين لـ24 مؤسسة وجمعية.

حملات توعوية للكشف عن سرطان الثدي

وقدمت القافلة خدمات متنوعة؛ تشمل قافلة طبية للكشف والعلاج والمتابعة، بالإضافة لـ حملات توعوية للكشف عن سرطان الثدي وخدمات الصحة الإنجابية وأيضًا حملات لطرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية واللحوم على المواطنين وكرنفال للأطفال وتوزيع ملابس.