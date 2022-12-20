محمد أنور يطرح برومو أغنيته الجديدة «سيدي أنا»

حرص الفنان محمد أنور، على الترويج لأغنيته الجديدة «سيدي أنا»، عن طريق نشر فيديو دعائي لها، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق محمد أنور، على البرومو: «أنت في أحلى حتة مستني رقصاتكم على أغنية سيدي أنا على تيك توك واستنوا الأغنية كاملة يوم الخميس على جميع المنصات».

تفاصيل أغنية محمد أنور الجديدة

أغنية «سيدي أنا»، من كلمات وألحان سمير عفروتو، وتوزيع زيرو، وتعتبر من النوع الشعبي، وهي من إخراج محمد أنور.

انتهاء محمد أنور من تصوير فيلم مستر إكس

وفي سياق آخر، انتهى محمد أنور، من تصوير فيلمه الجديد «مستر إكس»، وينتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، إذ تدور أحداثه حول قصة حب تنشأ بين رئيس إحدى العصابات، ومحامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

ويشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» أحمد فهمي، أوس أوس، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب.