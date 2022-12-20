قناة الحياة تعرض تقريرا عن مبادرة «يوم التحدي» لدعم ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع

عرضت قناة الحياة، تقريرًا عن إطلاق جمعية رسالة، لمبادرة «يوم التحدي» لدعم ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع، إذ تستهدف المبادرة تسليط الضوء على ذوي الهمم وحقوقهم والتمهيد لدمجهم في المجتمع بدون أي تميز.

بهجة وسعادة بين الأطفال

وأطلقت المبادرة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ شارك الأطفال من ذوي الهمم في بعض الفعاليات، وسادت البهجة والسعادة بين الأطفال.

وشارك في الفعاليات 25 ألف طفل من ذوي الهمم من مختلف أنحاء الجمهورية، بمشاركة 2000 من متطوعي جمعية رسالة.

ومارس الأطفال من ذوي الهمم بعض الألعاب الترفيهية المناسبة لظروفهم وشملت الفعاليات ألعاب ترفيهية وتنمية مهارات.

جاء ذلك ضمن فعاليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعم التحالف ورعايته لذوي الهمم، والارتقاء بهم.