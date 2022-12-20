مؤسس مستشفى أهل مصر لقناة الحياة: 60% من مرضى الحروق يتوفون سنويا

أبدت الدكتورة هبة السويدي رئيس ومؤسس مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، سعادتها لأن مستشفى الحروق أصبح من أكبر المشروعات الموجودة في مصر، مؤكدة سعادتها باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروع المستشفى لعلاج الحروق.

نصف مليون حالة حروق سنويًا يموت منهم 60%

وأوضحت هبة السويدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن التحدي من البداية معرفة الجمهور بوجود مشكلة لدى مرضى الحروق في مصر، نظرًا لوجود نصف مليون حالة حروق سنويًا، يتوفى منهم 60% بسبب عدم وجود أماكن كافية لانقاذ حياتهم.

مرضى الحروق يتعرضون لعدوى وجفاف

وأشارت إلى أن مرضى الحروق يتعرضون لعدوى في الدم أو جفاف، وسوء تغذية، إذ يحتاج مريض الحروق 9 ساعات فقط لإنقاذه، ولا يمكن وضعه على قوائم الانتظار مثل باقي المرضى.

ولفتت إلى أن مرضى الحروق لا يموتون بسبب الحريق نفسه، لكنهم يموتون بعد الحروق في الوقت الذي كان من الممكن انقاذ حياتهم.