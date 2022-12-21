سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الأربعاء في الأسواق والمحال التجارية

من أهم المصادر للبروتين المنخفض السعر، كما أنها عنصر أساسي في الأنظمة الغذائية المختلفة لبناء الجسم وتكبير العضلات، لذا يبحث الناس عن سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق والمحال التجارية، لشرائها وتناولها بشكل يومي.

واليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 وفي السطور التالية، نرصد سعر طبق البيض في المجمعات الاستهلاكية المختلفة التابعة لوزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة، وفي المحال التجارية.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر طبق وكرتونة البيض وصل اليوم الأربعاء في المزرعة إلى نحو 65 جنيهًا.

ويصل سعر طبق وكرتونة البي في المحال التجارية والأسواق ما بين 79 و90 جنيها.

كما بلغت كرتونة البيض الأبيض اليوم داخل منافذ الزراعة نحو 69 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر اليوم نحو 85 جنيها للطبق الذي يضم 30 بيضة.

أسعار الفراخ البيضاء

واستقرت أسعار الفراخ اليوم 21 ديسمبر، عند 46 - 47 جنيها للكيلو.

واختلفت أسعار مشتقاتها الطازجة في المحالات التجارية، إذ وصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 85-100 جنيه.

وتراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

وتراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

وسجل سعر دجاجة كاملة على وزن 2 كيلو تقريبا عند نحو 85 جنيهًا، وشيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

ووصل سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

تراوح سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الكبد الصافي الكيلو إلى نحو 50 جينها.

وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.