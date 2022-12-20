سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الثلاثاء.. من 65 لـ90 جنيها

تناول البروتين بكميات كافية يمنح الجسم الكثير من الفوائد التي تدعم البشرة والشعر، فضلا عن فوائد أخرى لا حصر لها، ولهذا يبحث الكثير عن أسعار الدجاج وسعر كرتونة وطبق البيض في الأسواق المختلفة بشكل يومي.

واليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 وفي السطور التالية، نرصد سعر طبق البيض في المجمعات الاستهلاكية المختلفة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ وزارة الزراعة، وأخيرا أسعاره في المحال التجارية بالأسواق.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وصل اليوم الثلاثاء سعر كرتونة وطبق البيض في المزرعة 65 جنيهًا، وفق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، في حين تراوح سعره في المحال التجارية والأسواق ما بين 79 و90 جنيها، كما بلغت كرتونة البيض الأبيض اليوم داخل منافذ الزراعة نحو 69 جنيها، وبالنسبة للبيض الأحمر فقد سجل اليوم 85 جنيها للطبق الذي يضم 30 بيضة.

أسعار الفراخ البيضاء

وبشأن أسعار الفراخ اليوم 20 ديسمبر، فاستقرت عند 46 - 47 جنيها للكيلو، فيما اختلفت أسعار مشتقاتها الطازجة في المحالات التجارية، إذ وصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 85-100 جنيه، صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا، الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا، دجاجة كاملة على وزن 2 كيلو تقريبا عند نحو 85 جنيهًا، وشيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

ووصل سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا، الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا، شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا، الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، الكبد الصافي الكيلو 50 جينها، الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا، الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو، الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.