مؤسس «أهل مصر»: تعرضت للتنمر بسبب دعوتي لإنشاء مستشفى لعلاج الحروق

أكدت الدكتورة هبة السويدي رئيس ومؤسس مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أن الرأي العام كان يهاجمها خلال طرحها فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الحروق ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هبة السويدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنها تعرضت للتنمر بسبب دعوتها لإنشاء مستشفى لعلاج الحروق.

المواطنون يشعرون بمعاناة مصابي الحروق

وأشارت إلى أن حالات الحروق أصبحت تٌعالج، وبدأ المواطنون الشعور بمعاناة مصابي الحروق، وأصبح هناك وعي بالقضية، والمواطنون صاروا أكثر وعيًا بقضية الحروق.

دعوات للمواطنين لزيارة المستشفى

ودعت السويدي، المواطنين لزيارة مسشفى أهل مصر لعلاج الحروق لمشاهدة الحالات والتفاعل معها، وكذلك المستشفى الذي أنشئ على أحدث طراز عالمي بهدف علاج مصابي الحروق وتقليل الوفيات.