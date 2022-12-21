حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 21-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد باللباقة الشديدة في الحديث، إذ يعرف كيف يختار كلماته، وماذا يجب أن يقول ولمن يتفوه به، و يعرف عنه الدبلوماسية الشديدة في التعامل مع مختلف المواقف وفي ردود أفعاله أيضا، وهو شخص ناجح في عمله كثيرا، ويحب الأهل والأصدقاء ويقدس العائلة.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر وأورانوس معاكسان لمواليد برج الأسد اليوم، ما يجعلهم معرضون للدخول في أزمات وخلافات وقد يتعرضون لاستفزاز، لذا عليهم الهدوء والتحكم في ردود أفعالهم جيدا، كما يجب عليهم الانتباه لحقوقهم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم ما يجعلك مضغوطا في علاقاتك ولقاءاتك اليوم، واحرص على أن تتجنب الجدال مع الأهل والأحباب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.