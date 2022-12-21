حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 21-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بطيبة القلب، إذ يحب مساعدة الناس ويتألم من أجلهم، ويعمل ما في وسعه من أجل الوقوف بجانبه، كما أنه شخص يحب الجلوس وحده فترات طويلة ويميل إلى العزلة في فترات كبيرة من حياته، وهو شخص رومانسي لكنه غير حالم يحب العيش في أرض الواقع ويرسم لنفسه صورة للحياة التي يريدها، ولا يقدم تنازلات كثيرة في المواقف أو الأزمات التي يمر بها ويوجد لديه إصرار لمواصلة طريقه والعمل على حل مشكلته دون تقديم تسهيلات عكس اهوائه.

وبشأن ذلك، كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

يخبرك الفلك بأن اليوم مناسب للانطلاق تجاه ما تريد فعله ولتلبية جميع طلباتك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم وتجتمع مع من تحب و يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك كثيرا وهذا يسعدك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.