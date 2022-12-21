حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 21-12-2022 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الميزان إلى الشدة في تعامله على المستوى العملي والمهني، إذ لا يحب تقديم الاعتذارات، ويحافظ على عمله كثيرا ويبذل قصارى جهده للحفاظ على مكانته ونجاحه والمكانة التي وصل إليها بعد تعب وكفاح طويل.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بدراسة كل خطوة وكل كلمة تقولها، حاول أن تحافظ على تركيزك حتى تتجنب الوقوع في أخطاء، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال اليوم، ما يتطلب منك التأني في حجم الإنفاق، والاهتمام بأمور مهنية ومراجعة خطواتك وحساباتك لتتجنب الخسائر، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.