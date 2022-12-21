الأقصر تستضيف مؤتمرا لتوعية الشباب بقضايا المجتمع الجمعة

تنطلق الجمعة المقبلة، فعاليات، مؤتمر الأقصر للشباب في دورته الثانية، تحت عنوان «الشباب في المواجهة»، بقاعة المؤتمرات الدولية وبحضور مئات الشباب، وتنظمه وحدة السكان بالمحافظة، بالتعاون مع جامعة الأقصر، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

مؤتمر «الشباب في المواجهة»

وقال الدكتور أحمد العراقي، أمين عام الموتمر، إنّ المؤتمر سيناقش موضوعات: الانفجار الديموجرافي، دور الجامعات والمنظمات في دعم الأسرة والشباب والمجتمع، الصحة العامة، الصحة الإنجابية وأثرها على التنمية وعلاقتها بالسكان، الرقمنة وأهدافها، استثمار الشركات الناشئة والاحتضان، استثمار طاقات الشباب في ظل الثورة التكنولوجية، وتحديات التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشاب، وخلق الفرص الواعدة وتأهيل الشباب في الأقصر.

وأضاف «العراقي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الموتمر سيشهد مشاركة اثنين من البرنامج الرئاسي بالإضافة إلى شباب الأقصر المتميزين، والدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، والدكتورة هالة يونس، خبيرة دولية في الشئون المجتمعية والجغرافية، أحمد العادلي، رئيس قطاع جنوب الصعيد ببنك مصر بمشاركة أطباء من كلية الطب جامعة الأقصر.

معرض الحرفجية

وأشار أمين عام المؤتمر، إلى أنه سيقام على هامش الموتمر، معرض الحرفجية ضمن المبادرة التي أطلقتها وحدة السكان، العام الماضي، كما سيكون هناك تكريم للنماذج الأقصرية، مثل الطفل أحمد حمدي، من ذوي الهمم الذي حصل على الميدالية الذهبية في السباحة، بالإضافة إلى الشباب الذين شاركوا في مبادرة «أملك في عملك»، وسوف يتم تكريم أيضًا أبرز الاعلاميين المتميزين في المحافظة.

يوأتي المؤتمر، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، ورجاء شوقي، ورئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، مشرف عام على المؤتمر، والدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية، وعضو المجلس الإقليمي للسكان، أمين عام للموتمر.