مصرع عجوز انهار عليها سقف منزلها في سوهاج

شهدت دائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، انهيارًا جزئيًّا لأحد المنازل مكوّن من طابقين، ما أدى إلى مصرع ربة منزل مسنة في العقد السابع من العمر، وجرى استخراج الجثة من تحت أنقاض المنزل، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث انهيار جزئي بمنزل بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أن المنزل مبني بالطوب اللبن من طابقين، وتبين سقوط سقف المنزل، ما أدى إلى انهيار جزئي بالجدران، أسفر عن وفاة قاطنته «ر.غ» 70 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الانهيار قدم المنزل وتهالكه.

تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج جثمان المُتوفاة وتم نقله لمشرحة المستشفى المركزي، وجرى إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.