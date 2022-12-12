انهيار منزل ريفي في قرية الإتلات بالمنيا دون خسائر بشرية

انهار منزل ريفي قديم في قرية الإتلات التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، دون إصابات أو خسائر بشرية، حيث تبين أن المنزل المنهار خال من السكان، وتم عمل كردون حفاظا على حياة المارة.

انهيار منزل ريفي في مركز مطاي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل ملك ورثة شخص يدعى «عيد فهيم» بقرية الإتلات التابعة لمجلس قروي بردنوها في مركز مطاي، دون مصابين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورئيس الوحدة المحلية والفحص تبين أن المنزل المنهار قديم ومبني من الطوب اللبن على مساحة 100 متر مربع، وخال من السكان، ولا يمثل خطورة على المنازل المجاورة، وتم فصل المرافق من كهرباء ومياه وعمل كردون أمني حفاظا على حياة المارة.

إخلاء 3 منازل من السكان بأبوقرقاص

وكانت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص أخلت، السبت الماضي، 3 منازل في قرية السحالة، وذلك بعد انهيار حائط مشترك في منزل رابع مجاور، حيث انهار حائط المنزل فجأة، ونتج عن ذلك حدوث تصدعات وتشققات بـ3 منازل ملاصقة، وجميعها قديمة ومقامة من الطوب اللبن، وتم إخلائها من السكان ونقلهم للإقامة عند أقاربهم لحين لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.