انهيار شرفة منزل في ملوي بالمنيا دون إصابات

انهارت شرفة منزل قديم في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، دون وقوع مصابين أو أضرار بشرية، إذ تبين أن المنزل مهجور وخال من السكان.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار جزء من منزل ملك «إدوار.ش» بشارع علي السيوي، بحي غرب مدينة ملوي، دون مصابين.

انهيار شرفة منزل في ملوي

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين أن المنزل مكون من طابقين على مساحة 50 مترا مربعا، ومسقوف بالألواح الخشبية، وخال من السكان، وأن شرفة الطابق الثاني انهارت فجأة، دون مصابين.

انتقل فريق من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي حيث تم عمل كردون أمني حول المنزل وفصل المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي حفاظا على حياة المارة، وتم إخطار لجنة المنشات الآيلة للسقوط للفحص ورفع تقرير بوضع المنازل المجاورة.

انهيار حائط مشترك بين 3 منازل

وشهدت قرية بردنوها في مركز مطاي الاثنين الماضي، انهيار منزل قديم مقام على مساحة 100 متر بالطوب اللبن، دون مصابين، وقبلها بأيام انهار حائط مشترك بين ثلاث منازل بقرية السحالة في مركز أبوقرقاص وتم إخلائها من السكان.