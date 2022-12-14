طقس جنوب سيناء اليوم.. انخفاض درجة الحرارة في «كاترين» وطقس معتدل بطابا

محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي حباها الله بميزات محتلفة عن غيرها من محافظات الوادي والدلتا، فهي من المحافظات متعددة البيئات، إذ يوجد بها بيئة صحراوية وجبلية وساحلية في وقت واحد، وبالتالي تتنوع بها حالة الطقس.

فالمدن الساحلية في المحافظة، تتمتع بطقس معتدلًا في الصيف نهارا ومساء وبرودة خفيفة ليلا في الشتاء مثل مدن الطور ورأس سدر ودهب، أما المدينة الجبلية الوحيدة فهي سانت كاترين، والتي تشبه المدن الأوربية في طقسها.

انخفاض درجة الحرارة في سانت كاترين

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مدينة سانت كاترين عادت إليها الأجواء الباردة بعد تحسن الأحوال الجوية لأيام، موضحا أنّ درجات الحرارة فوق جبل سانت كاترين بلغت 3 درجات تحت الصفر، أما قمة جبل موسي بلغت درجة حرارته 1 تحت الصفر، فيما سجلت مدينة سانت كاترين 4 درجات مئوية.

وأضاف المحافظ، أن درجة حرارة شرم الشيخ ودهب 18 درجة، أما مدينة طور سيناء العاصمة بلغت درجة حرارتها 14 درجة، فيما بلغت درجة الحرارة في مدينة طابا 14 درجة مئوية.

الاستعداد لموسم السيول

وأكد «فودة»، أنّ المحافظة استعدت لاستقبال موسم الأمطار والسيول بخطة، تبدأ من تطهير مجاري ومخرات السيول، بالإضافة إلي الدفع بالمعدات الثقيلة بالمدن ورفع كفاءتها، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالتنسيق مع غرف العمليات بباقي المدن ومتابعة حالة الطقس بصورة يومية.