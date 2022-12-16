طقس معتدل في جنوب سيناء اليوم.. والعظمى تسجل 20 درجة بشرم الشيخ

تشهد محافظة جنوب سيناء تحسنا في حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث ظهرت أشعة الشمس خلال الساعات الأولى من الصباح، لتعلن عن يوم معتدل نهارا بكافة الأنحاء، وخاصة مدينة سانت كاترين التي تشهد طقسا أفضل من أمس.

طقس جنوب سيناء اليوم

وأعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، في تصريحات لـ«الوطن»، طقس اليوم الجمعة، موضحا أنه مشمس بدون رياح ولا وجود للغيوم والسحب، موضحا أن حالة الطقس معتدلة بكافة مدن المحافظة، وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد «فودة» أن أمس الخميس شهد ارتفاعا في الرطوبة، مع توقف لحركة الرياح، وهي مؤشرات لسقوط الأمطار والسيول، إلا أن المحافظة لم تتعرض لأي أمطار، مشيرًا أن الرطوبة صباح اليوم الجمعة 55%؜ وسرعة الرياح 9 كيلو/الساعة، والسماء صافية والطقس مشمس طوال اليوم.

تحسن الطقس الأسبوع المقبل

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ سجلت درجة حرارة 20 مئوية، ومدينة سانت كاترين 11 درجة مئوية، ومدينة الطور 18 درجة، ومدينة طابا 17 درجة مئوية، مضيفًا أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى تحسن الطقس الأسبوع المقبل.

وقال محافظ جنوب سيناء إن المحافظة تشهد حالة من الاستقرار في الطقس، من اليوم وحتى الأسبوع المقبل، موضحا وجود استعدادات مكثفة لموسم الأمطار والسيول.