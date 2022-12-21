موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نادي سموحة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويطمح النادي الأهلي خلال المباراة التي ستقام على ملعب «الأهلي وي السلام» إلى مواصلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز خلال الجولة السابقة على نادي فاركو، وتحقيق الفوز على نادي سموحة للاستمرار في صدارة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري

ويأتي موعد مباراة الأهلي وسموحة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، الأحد المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بملعب النادي الأهلي بمدينة السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

تنقل المباراة التي تجمع النادي الأهلي وسموحة بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز على قناة أون تايم سبورتس، الحاصلة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يخوض كل مباراة بالدوري كأنها مباراة كؤؤس

يخوض النادي الأهلي كل مباراة ببطولة الدوري هذا الموسم كأنّها مباراة كأس لا تحتمل سوي الفوز، ويسعي لاعبو الفريق لتعويض الجماهير عن فقد لقب الدوري لموسمين متتاليين من خلال تقديم أداء وعروض قوية بعد تذبذب مستوى الفريق الفترة السابقة، والتعادل أمام نادي فيوتشر بهدف لكل فريق وإضاعة النادي الأهلي ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

جدول ترتيب النادي الأهلي وسموحة بالدوري المصري

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في صدارة جدول الدوري المصري بـ22 نقطة من 8 مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة ولم يتلق الهزيمة، أما نادي سموحة فيحتل المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري المصري بـ7 نقاط من 8 مباريات لعبها الفريق، فاز في مباراة وتعادل في 4 وهُزم في 3.