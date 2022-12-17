موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري وتردد القناة الناقلة

بعدما تعادل أمس أمام فيوتشر في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، يبدأ النادي الأهلي الاستعداد للمباراة المقبلة، بقيادة السويسري مارسيل كولر.

في السطور التالية، نعرض موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري، وفقا للجدول الذي أعلنه اتحاد الكرة في وقت سابق.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يتلقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة فريق فاركو في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

تقام مباراة الأهلي ضد فاركو الثلاثاء المقبل الموافق 20 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة عصرا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس بث مباراة الأهلى وفاركو فى الدوري فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

تايم سبورت

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مباريات الأهلى فى ديسمبر

وبعده يخوض النادي الأهلي مباراة الأحد 25 ديسمبر أمام سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث حقق فوزا في كل المباريات التي خاضها ماعدا مباراة أمس التي حقق فيها التعادل، يليه الزمالك في المركز الثاني.