أستاذ علوم سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: أزمة اقتصادية كبيرة في بريطانيا

كشف الدكتور عمارة قنا، أستاذ العلوم السياسية بلندن، سبب طلب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كشف حساب للمساعدات البريطانية لأوكرانيا، لافتًا إلى أن بريطانيا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وأن الجنيه الاسترليني هبطت قيمته مقابل الدولار والعملات الأخرى.

دعم أوكرانيا أحد أهم أسباب انهيار العملة البريطانية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن باعتباره اقتصاديًا شعر أن أحد أسباب انهيار العملة والمشاكل الاقتصادية هي الدعم الكبير والمادي الذي قدم من رئيس الوزراء السابق جونسون لأوكرانيا بناء على رغبة الولايات المتحدة الأمريكية.

يجري حاليًا تقييم الوضع الاقتصادي في بريطانيا

وأشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني يحاول إعادة النظر وترتيب الأولويات، متوقعًا احتمالية وجود شيء آخر حيث تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا لتقديم دعم مادي أكبر، بالرغم من المشاكل الاقتصادية، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تقييم الوضع الاقتصادي في بريطانيا.