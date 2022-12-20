طقس سوهاج اليوم.. شبورة وغيوم والحرارة تسجل 26 درجة

طقس سوهاج اليوم الثلاثاء، يشهد درجات حرارة معتدلة خلال فترة النهار، إذ سجلت الحرارة الكبرى 26 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة، ليكون الطقس مائل للبرودة ليلا، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس سوهاج اليوم

يشهد طقس سوهاج اليوم، شبورة مائية صباحا، تغطى معظم أنحاء المحافظة، وتحجب الرؤية جزئيا، مع انتشار جزئى للغيوم التي تحجب الشمس، على أن يسود طقس مشمس باقى ساعات النهار، مع احتمال نشوب رياح محملة بالأتربة، بسرعة 10 كم للساعة، ورطوبة 37%، ولا توجد أي إشارات لاحتمالية سقوط أمطار، وفقا لرصد الأقمار الصناعية.

طقس اليوم بشمال وجنوب الصعيد

يسجل طقس اليوم في شمال وجنوب صعيد مصر، ارتفاعا في درجات الحرارة نهارا، على أن يكون مائلا للبرودة ليلا، إذ جاءت توقعات درجات الحرارة الكبرى في جنوب الصعيد 30 درجة مئوية، والصغرى 14 درجة، فيما سجلت الكبرى في شمال الصعيد 25 درجة، والصغرى 11 درجة.

ونصحت محافظة سوهاج المواطنين، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق خلال فترات الشبورة، مؤكدة أن غرفة عمليات المحافظة، تتابع عن كثب ظواهر الطقس اليوم.