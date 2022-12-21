أستاذ مناخ زراعي: توعية الطلاب بالتشجير وتدوير المخلفات ضرورة للمستقبل

أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، أهمية توعية الطلاب بالتشجير وتدوير المخلفات، وترسيخ هذه المفاهيم لديهم من الصغر، ما يساهم في تأسيس طالبا قادرا على قيادة المستقبل، ومدركا لأهمية الحفاظ على البيئة والتشجير، لكي يكون لدينا أكسجين نقي وتنوع بيولوجي، موضحا أن تنظيم المدراس زيارات طلابية للجهات المتخصصة في مجالي المناخ والزراعة، يساهم في توعيتهم بالموضوعات السابق ذكرها، في أوقات الفراغ، بدلًا من تضييعها بلا نفع أو هدف.

الطلاب أجيال المستقبل

وقال «أبو المعاطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن إدراك الطلاب لأهمية الحفاظ على نقطة المياه وعدم تلويث البيئة وطرق زراعة الأشجار والاعتناء بها، خطوة عظيمة ورائدة، تصب في مصلحة الطلاب ومستقبل البيئة في مصر، لأن ذلك سيعود علينا بالنفع من خلال تنفس هواء نظيف وتناول أكل صحي، متمنيًا تعميم تلك الخطوة بكل الجامعات المصرية، لأن الطلاب هم أجيال المستقبل.

المدارس ترسل التلاميذ للجهات المتخصصة في المناخ

وأضاف أستاذ المناخ الزراعي، أن الإدارات التعليمية ترسل التلاميذ للجهات المعنية والمتخصصة في المناخ والزراعة، لتعليمهم كيفية زراعة الأشجار للحفاظ على المناخ، وتعريفهم بغازات الاحتباس الحراري وأضرارها، مشيرًا إلى أننا فهمنا معنى غازات الاحتباس الحراري، وأدركنا مشكلة التغير المناخي على كبر، لكن الطالب في الصف الرابع والخامس الابتدائي الآن على علم ووعي بذلك، ولفت إلى أن الطلاب سيطبقون كل ما يدرسونه في المدارس والمراكز المتخصصة في المناخ، وهذا ما يطلق عليه بالتعليم العملي.