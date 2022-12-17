أستاذ آثار: ترميم معبد الكرنك لإظهار الألوان الأصلية والنقوش المسجلة على جدرانه

قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن الآثار المصرية بكل الحقب التاريخية تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة، وهناك مشروعات للترميم والصيانة، والافتتاحات الجديدة توضح الاهتمام الكبير من الدولة، والفترة المقبلة ستشهد افتتاح قصر محمد علي، في شبرا، وترميم معبد بن عذرا، بمصر القديمة، بجانب افتتاح المتحف الروماني، موضحا أن ترميم معبد الكرنك يجري العمل فيه من يوليو 2021، وكل المرممين والعاملين فيه مصريين على أعلى درجة من الكفاءة، والمشروع يهدف لإظهار الألوان الأصلية والنقوش والكتابات الهيروغليفية المسجلة على المعبد.

محافظة الأقصر مقصد مهم جدا للسياحة

وأضاف أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، على قناة «dmc» أن محافظة الأقصر مقصد مهم جدا للسياحة خاصة الشتوية، ومصر جرى تصنيفها من أهم 10 مقاصد سياحية في العالم، خاصة محافظة الأقصر، شارحا أن معابد الكرنك من أكبر المعابد التي جرى تشييدها في مصر وفي تاريخ البشرية كلها، والقاعة التي يجري ترميمها الآن، هي قاعة الـ134 عمود، وهي أضخم أعمدة أقيمت في مجال العمارة الدينية، وارتفاع العمود الواحد نحو 20 مترا.

إزالة آثار تراكمات السنوات

وشرح «بدران»، أن ما يجري الآن هو إزالة آثار التراكمات التي حدثت خلال سنوات، من عوامل التعرية وتراكم الأتربة، وعمل تقوية للألوان، ويقوم بهذا الأمر مجموعة من المرممين المصريين الأكفاء.