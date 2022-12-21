الإعدام شنقا لقاتل تاجر الأعلاف في الشرقية.. «سرق 5 آلاف جنيه»

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة منذ قليل، بمعاقبة متهم بقتل صديقه بمركز الحسينية بهدف السرقة، بالإعدام شنقًا.

الإعدام لقاتل صديقه في الزقازيق

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين علي رجب وحسام مكاوي.

تفاصيل مقتل تاجر الحسينية على يد صديقه

تعود أحداث القضية رقم 8126 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 483 لسنة 2022 کلي شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ضبط «عبدالله صاير عبدالله»، محبوس، لقتله المجني عليه زكريا فرحات عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما عقد العزم وبيت النية على قتله، من أجل سرقته.

وتبين من التحقيقات، أنه في أثناء استغراق المجني عليه في نومه، ضغط على رقبته، فاستيقظ المجني عليه وقاومه، فتعدى عليه المتهم بالضرب باستخدام قطعة حديدية، واستمر في خنقه حتى فارق الحياة.

التحريات حول واقعة مقتل التاجر

وتوصلت التحريات، إلى قتل المتهم، المجني عليه عمدًا بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وانتظر المجنى عليه حال استغراقه في النوم ثم تعدى عليه قاصدًا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته، وذلك بهدف سرقة مبلغ مالي «5 آلاف و700 جنيه والهاتف المحمول» المملوكين للمجني عليه، وبضبط المتهم أرشد عن المضبوطات.

وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.