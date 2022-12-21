بعد وفاة طالبين.. إعلان الحداد في كلية التربية الرياضية بالإسكندرية

قال الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين في أبو قير التابعة لجامعة الإسكندرية، إنه أعلن الحداد، وتقرر تشغيل القرآن لمدة 3 أيام منذ وقوع حادث مصرع طالبي الكلية الذي وقع أمس الأول، خلال توجههما إلى الكلية من أجل أداء الامتحان العملي.

وأضاف عميد كلية التربية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن الكلية عاشت 3 أيام من الحزن على رحيل اثنين من طلابها، لما تتسم به الكلية من جو أسري.

تأجيل امتحانات بسبب جنازة الطلاب

وأوضح أنه قرر تأجيل امتحانات زملاء الطلاب المتوفين التي كان مقرر تأديتها أمس إلى اليوم، وذلك ليتثنى لهم حضور جنازة أصدقائهما التي أقيمت أمس، لإلقاء نظرات الوداع، مؤكدًا أن الطلاب الذين حضروا الجنازة أمس، لديهم الفرصة لإجراء الامتحان العملي اليوم، مشيرًا إلى أنه وجه الأساتذة بذلك.

وأكد أن إدارة الكلية، تدرس إقامة حفل تأبين للطلاب بحضور أسرتهما مع إجازة منتصف العام، لمواساتهما على هذا الحادث الأليم، مشددًا على أن الكلية لا تتخلى عن أبنائها أبدًا.

قصة حادث طالبي الإسكندرية

ورحل الطالبان المقيدان بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بنين، أمس الأول، بعدما صدمتهما سيارة نقل بشارع 25 بمنطقة طوسون، إذ كانا يستقلان دراجة نارية يقودها أحدهما بهما سيارة نقل تحمل دقيق، وباءت محاولات إنقاذهما بالفشل وتوفيا في الحال قبل نقلهما إلى المستشفى.