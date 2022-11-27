خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة أونلاين

خدمة مميزة، وفرتها أجهزة وزارة الداخلية، لأصحاب السيارة الملاكي أو الموتوسيكل لاستخراج الملصق الإلكتروني وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية كيفية عمل استخراج الملصق الإلكتروني أون لاين، لتفادي الغرامات والعقوبات المتوقعة.

كيفية استخراج الملصق الإلكتروني للسيارة أونلاين

استخراج الملصق الالكتروني أون لاين تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg، في البداية الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر، ثم تختار خدمات المركبات، بمجرد اختيارك استخراج بدل فائد للملصق الإلكتروني، ستظهر خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، وبعد أن تختارها لسداد رسوم الخدمة المطلوبة، سيظهر معرفة موعد التسليم، لتكون قد انتهيت من عملية استخراج الملصق الإلكتروني أون لاين.

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني

يجب على صاحب المركبة المرخصة باسمه أو صاحب التوكيل المفتوح أو الإدارة إحضار الرخصة سارية وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق الإلكتروني وعدم ربطه بموعد الترخيص.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ويحرص قانون المرور الجديد على السيطرة على الشارع المصري وتوفير أكبر قدر من الأمان، لذلك جاءت تطبق إحدى هاتين العقوبتين من الحبس والغرامة، لغرامات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، بسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، تطبق غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.