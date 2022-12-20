الداخلية تضبط 1900 قضية تموينية في حملات موسعة على الأسواق

تواصل وزارة الداخلية جهودها، لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول، بقصد رفع أسعارها، وتتمكن من ضبط «1900» قضية تموينية متنوعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر، والاستيلاء على السلع المدعومة، استمرارا لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط «1900» قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط قضية حجب «أرز أبيض» بمضبوطات بلغت «3.750 طن "عينى"»، «13» قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت «41.109 طن "عينى"»، «5» قضايا حجب «أرز شعير»، بمضبوطات بلغت «41.210 طن "عينى"».

وكذا ضبط «13» قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت «122.800طن "مستندى"»، «5» قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت «539 طن»، ضبط «5» قضايا غش «غير صالح للاستخدام»، أعلاف بمضبوطات بلغت «30.400 طن».

وضبط «6» قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت «29.272 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" -36.230 طن دقيق أبيض- 7440 لتر زيت طعام»، وضبط «651» قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم إعلان الأسعار لسلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء، بمضبوطات بلغت «10 طن مواد بناء "أسمنت" - 9.750 طن دقيق أبيض "عينى"- 13.106 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة " - 8959 عبوة سجائر».

كما ضبطت «981» قضية في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن «16 قضية دقيق بلدى مدعم- قضية تصرف خبز بلدى - قضية تجميع بطاقات تموينية - 199 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 172 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 592 قضية متنوعة أخرى»، بمضبوطات بلغت «39.530 طن دقيق بلدى مدعم مستندى - 1.150 طن دقيق بلدى مدعم عينى - 3300 رغيف بلدي مدعم - 430 بطاقة تموينية ذكية».

وكذا ضبط «23» قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات، أبرزها «17.092طن "سلع تموينة – أسمدة مدعمة" - 464900 لتر مواد بترولية - 37 إسطوانة بوتاجاز- 2 قطعة».. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالي «362.099 طن "مستندى – عينى"»، أبرزها «39.530 طن دقيق بلدى مدعم مستندى –8.250 طن دقيق بلدى مدعم عينى - 45.980 طن دقيق أبيض "عينى"- 44.859 طن أرز أبيض "عينى" - 41.210 طن أرز أبيض "عينى"- 122.800 طن أرز شعير - 42.378 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 17.092 طن "سلع تموينية- أسمدة مدعمة" - 569.400 طن أعلاف حيوانية -7440 لتر زيت طعام – 3300 رغيف بلدى مدعم - 446 بطاقة ذكية - 464900 لتر مواد بترولية- 37 إسطوانة بوتاجاز- 8959 عبوة سجائر - 2 قطعة - 10 طن أسمنت» كان أبرزها الآتي:

- ضبط «رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى، ومالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة»، بحوزتهم «16 بطاقة تموينية- هاتف محمول إستمارة تسليم بطاقة ذكية»، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الدعم عن طريق عمل بدل فاقد، لعدد من البطاقات التموينية للمواطنين دون علمهم، وتمكنهم من إجراء عمليات صرف وهمية لحسابهم الشخصي، مستوليين على أموال الدعم بالمخالفة للقانون.

وضبط «المدير المسئول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الجيزة»، بحوزته كمية قدرها «296 طن "أعلاف حيوانية ودواجن"» دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط «المدير المسئول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الجيزة»، لحيازته كمية قدرها «213 طن "أعلاف حيوانية"» دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط «مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة»، وبحوزته كمية قدرها «30 طن "دقيق أبيض - 9.91 طن "سكر حر- مسلى"»، معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.