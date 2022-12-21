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ضبط مخدرات بمليون جنيه بحوزة شخصين في دمياط أثناء بيعها

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
الأجهزة الأمنية ــ صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية ــ صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية").

5 كيلو مخدر حشيش

ذلك حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزتهما (75 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض).

وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200,000مليون ومائتى ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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