ضبط مخدرات بمليون جنيه بحوزة شخصين في دمياط أثناء بيعها

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (شخصين " لأحدهما معلومات جنائية").

5 كيلو مخدر حشيش

ذلك حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزتهما (75 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض).

وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200,000مليون ومائتى ألف جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.