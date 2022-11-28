استشاري الطب النفسي: «منيو السعادة».. أطعمة تحميك من اكتئاب الشتاء

قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن الاكتئاب المصاحب لفصل الشتاء يصيب السيدات أكثر من الرجال، فمن بين كل 5 أشخاص يصيبهم الاكتئاب، هناك 4 سيدات مقابل رجل واحد، نظرا لتميز السيدات بالذكاء الوجداني والعاطفة أكثر من الرجل.

الاكتئاب أحد الاضطرابات العاطفية

وأشار إلى أن الاكتئاب يعد أحد الاضطرابات العاطفية، إضافة إلى أن المرأة تتأثر بالتغيرات الهرمونية بمختلف فترات حياتها، وهو ما يعرضها للعديد من أنواع الاكتئاب كاكتئاب الحمل واكتئاب الولادة واكتئاب ما بعد الفطام، وهو ما يجعلها مهيئة للإصابة بالاكتئاب بفصل الشتاء والمسمى باسم الاضطراب العاطفي أكثر من الرجل.

وأضاف هندي في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن اكتئاب الاضطراب العاطفي الذي يصيب المرأة في فصل الشتاء يعد امتدادا للحالة العامة التي تعيشها من تحمل الضغوط المستمرة طوال حياتها، مشيرًا إلى ضرورة التعرض لضوء الشمس قدر المستطاع للتخلص من اكتئاب فصل الشتاء، إضافة إلى العلاج بالضوء الذي يعد أحدث أنواع العلاجات حاليًا للقضاء على الاكتئاب على مستوى العالم، إذ أن التعرض للضوء يفرز هرمون السعادة دون اللجوء للعقاقير.

هرمون السعادة

وأوضح استشاري الطب النفسي أن بعض أنواع العقاقير التي تتضمن هرمون السعادة والتي تعرض كمكملات غذائية يكون لها تأثيرات سلبية على الإنسان، لافتًا إلى وجود ما يسمى بـ «منيو السعادة» وهي بعض المأكولات التي يجب أن يحرص على تناولها الإنسان خلال فصل الشتاء، وهي الشيكولاته والمكسرات والأسماك والألبان والفواكه الطازجة كالتفاح والموز والبرتقال.