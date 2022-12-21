الأمن يكشف سبب معركة القوصية بأسيوط: خلاف على «مطب صناعي»

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر فيس بوك بعنوان «ضرب نار كثيف بقرية عنك بأسيوط»، تضمّن وقوع مشاجرة بإحدى القرى في أسيوط.

وبالفحص تبيّن أنّه بتاريخ 19 ديسمبر الحالي، تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية عنك بدائرة المركز دون إصابات أو وفيات.

فحص الواقعة

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين طرف أول «7 أشخاص»، وطرف ثان «3 أشخاص» جميعهم مقيمين بذات القرية، بسبب قيادة أحد الأشخاص من الطرف الأول، دراجة نارية بسرعة زائدة، حال قيام الطرف الثاني بعمل مطب صناعي أمام منزلهم، فاعتدى أحد الأشخاص من الطرف الثاني عليه بالضرب، وعلى إثر ذلك حضر باقي أفراد الطرف الأول، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية دون إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 4 فرد محلي، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.