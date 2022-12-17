إصابة 3 طلاب في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 طلاب من قرية واحدة، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب دراجة نارية بحي الزهور وسط مدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بانقلاب دراجة نارية في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بحي الزهور وسط مدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 طلاب بإصابات مختلفة جميعهم من قرية واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف من مرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من عبده إسماعيل معوض، 16 عامًا، طالب، وإياد ناصر سيد، 16 عامًا، وخالد حمادة محمد، 16عامًا، طالب، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بقرية شريف باشا ببني سويف.