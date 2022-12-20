ضبط موظف تعدى على مواطن بسلاح أبيض في مشاجرة بحلون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

بالانتقال وسؤاله قرر نشوب مشادة كلامية بينه وبين موظف مقيم بدائرة القسم، وحال قيام المجني عليه بمعاتبه المشكو في حقه لاعتياده السخرية من شقيقه لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، تطور الأمر إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المُصاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 1941 قضية متنوعة

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشن حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1941 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 3435 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.